«Кислотный рикошет»: почему старый метод с содой через час вызывает изжогу сильнее прежней, по мнению врача

Эксперт пояснила, что в результате реакции соды с соляной кислотой происходит быстрое снижение кислотности . По этой причине человек, действительно, чувствует временное облегчение. Однако во время реакции в желудке выделяются побочные продукты: углекислый газ и вода.

По данным специалиста, углекислый газ распирает стенки желудка. Человек физически ощущает процесс из-за неприятных ощущений. Чаще всего они проявляются в виде вздутия.

Кроме того, в результате получившейся реакции примерно через час после приема соды может наблюдаться так называемый «кислотный рикошет» — уровень кислотности не только возвращается к исходному, но и превышает его, что провоцирует новый, часто более интенсивный приступ изжоги.

«Распирание желудка газом — это сигнал для организма о том, что процесс пищеварения под угрозой. Кроме того, резкий сдвиг pH в щелочную сторону является стрессом для клеток, вырабатывающих кислоту. В ответ на это они начинают работать активнее, выделяя соляную кислоту в еще большем объеме», — говорит гастроэнтеролог.

Эксперт отметила, что редкое появление изжоги можно бороть при помощи лекарств. Если же симптом беспокоит часто, маскировать его недопустимо. Важно обратиться к врачу.

«Постоянный заброс кислоты в пищевод (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) повреждает его слизистую, что со временем может привести к эрозиям, язвам и другим осложнениям», — предупреждает Светлана Черепицына.

