Гастрин и холецистокинин на страже пищеварения: как кислоты из кофейных зерен дают команду «старт» желудку

Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына рассказала REGIONS, с чем связано желание посетить туалет после выпитой чашки кофе.

Эксперт пояснила, что желудок одинаково реагирует на пищу и жидкость, которая в него попадает. Как следствие, возникает растяжение, запускающее работу нервной системы.

«Этот рефлекс присутствует у всех, просто теплая жидкость вроде кофе действует быстрее», — поясняет Светлана Черепицына.

По данным эксперта, кофейные зерна запускают каскад гормональных реакций за счет содержания натуральных кислот и других веществ. Напиток активизирует синтез важнейших пищеварительных гормонов — гастрина и холецистокинина.

Гастрин отвечает за повышение кислотности желудочного сока и стимуляцию моторики желудка. Второй, холецистокинин, запускает сокращения желчного пузыря, высвобождая желчь, и заметно усиливает волнообразные движения (перистальтику) кишечника.

«Их (гастрина и холецистокинина. — Прим. ред.) совместная работа и дает тот самый ощутимый „толчок“ к опорожнению», — говорит гастроэнтеролог.

Эксперт рекомендует следить за работой организма. Если желание посетить туалет не сопровождается болезненными ощущениями и симптомами, беспокоиться не о чем. В остальных случаях рекомендовано обратиться за консультацией в больницу. До посещения специалиста стоит по утрам отдавать предпочтение другим напиткам.

«Кофе — мощный растительный стимулятор множества процессов. Знание того, как он действует на кишечник, помогает понять свой организм. Если эта реакция вам удобна, можно считать ее бонусом», — резюмирует Светлана Черепицына.

