Китай надеется на возобновление сотрудничества участников зерновой сделки

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник, 17 июля, выразила надежду, что зерновая сделка будет реализовываться всеми странами-участниками в полном объеме, сообщает ТАСС .

Зерновая сделка выступает гарантией мировой продовольственной безопасности, поэтому Китай призывает страны-участники договоренностей и дальше продолжать выполнять все взятые ранее на себя обязательства. В Китае надеются на урегулирование спорных моментов. При необходимости в КНР всегда готовы взаимодействовать со всеми странами для реализации перевозки зерна по Черному морю.

Участниками зерновой сделки выступают Россия, Турция, Украина и ООН. В понедельник, 17 июля, заканчивается срок действия договоренностей. Страны призывают Россию продолжить сотрудничество. С таким предложением обратилась Турция и ООН.