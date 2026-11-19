С начала 2026 года электронными сервисами «Мособлэнерго» воспользовались более 750 тыс. человек, а общее число просмотров страниц превысило 1,2 млн. Главным нововведением стал полноценный запуск собственного Портала цифровых услуг компании, сообщает Министерство энергетики Московской области.

Платформу представили 14 октября на Российской энергетической неделе после более чем годового тестирования, за время которого на ней зарегистрировались свыше 3,5 тыс. пользователей и поступило почти 4,9 тыс. заявок на техприсоединение или увеличение мощности.

На портале можно дистанционно оформить подключение к сетям, отследить статус заявки, скачать документы и проконсультироваться с круглосуточным ИИ-помощником.

Всего на площадке доступно более 300 коммерческих услуг: физические лица могут заказать электромонтаж, установку счетчиков и щитов, а бизнес — проектирование и строительство сетей, услуги электролаборатории или аренду временного оборудования. Ежегодно компания принимает около 20 тыс. электронных заявок на техприсоединение.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что пошаговый интерфейс и встроенный ИИ-консультант делают процедуру подключения к электросетям понятнее для жителей, поэтому развитие онлайн-сервисов остается приоритетом отрасли.

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни — ключевое направление нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации трансформационных проектов в сфере регионального и муниципального управления.