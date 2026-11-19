Более 6 тыс. соискателей подключились с сентября к трем отраслевым онлайн-ярмаркам вакансий Кадрового центра Подмосковья, посвященным торговле, агропромышленному комплексу и бюджетной сфере. Всего 48 компаний представили 226 вакансий на 3 707 рабочих мест, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Самым популярным стал октябрьский эфир для агропромышленного комплекса — он собрал 3 644 зрителя. Рекорд по числу предложений поставила ноябрьская ярмарка бюджетной сферы, где 18 организаций открыли 142 вакансии на 764 рабочих места.

Во время трансляций работодатели рассказывают о зарплатах и условиях труда, а кандидаты могут сразу откликнуться и пройти собеседование в отдельной онлайн-комнате.

По итогам трех встреч соискатели отправили более 40 откликов, поэтому Кадровый центр планирует расширять список отраслей.

Перед Новым годом в регионе проведут четвертую онлайн-ярмарку для сферы культуры, искусства и праздничной индустрии. На нее пригласят театры, музеи и развлекательные центры, которым нужны постоянные и сезонные сотрудники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об адаптации колледжей под современные производства.