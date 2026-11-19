В ноябре и декабре московские кинотеатры вновь покажут все восемь фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на подборку тематических находок «Авито Товаров» из Москвы и Подмосковья.

Домик-ночник по мотивам «Гарри Поттера» поможет воссоздать атмосферу Хогвартса дома: он украсит прикроватную тумбу или книжную полку, а вечером станет источником мягкого света. Стоимость — ₽5 450.

Для тех, кто хочет вернуться к первоисточнику и вспомнить детали, оставшиеся за кадром фильмов, подойдет комплект книг «Гарри Поттер» издательства «Росмэн» в черном оформлении. Именно в книжной версии можно встретить, например, полтергейста Пивза, так и не появившегося на экране. Цена комплекта — ₽6 234.

Еще один вариант для поклонников — набор из семи томов «Гарри Поттер» от издательства Scholastic. Он подойдет тем, кто хочет прочитать историю на английском языке и по-новому взглянуть на реплики героев, названия и игру слов. Комплект стоит ₽3,1 тыс.

Декоративный снитч Swarovski из коллекции по мотивам «Гарри Поттера» — узнаваемая деталь для коллекции фаната. Золотой мяч с крыльями связан не только с матчами по квиддичу, но и с одной из важных загадок финала истории. Цена лота — ₽25,5 тыс.

Завершает подборку «Чемодан Гарри Поттера». Он отсылает к самому началу пути: к сборам, учебникам и дороге на платформу 9 ¾. Такой чемодан можно использовать как часть тематической фотосессии или как центральный элемент уголка коллекционера. Стоимость — ₽20 тыс.

Ранее фанаты «Гарри Поттера» заставили перенести трассу ради Добби.