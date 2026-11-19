Ивану Лебедеву было 62 года. Разбежкина назвала его одним из лучших режиссеров монтажа в стране и другом. О подробностях смерти кинодеятеля рассказала киновед Любовь Аркус: несколько дней назад Лебедев проводил мастер-класс для студентов в мастерской режиссера и преподавателя. Во время «зума» он как будто упал, в окне было видно только его плечо и клетчатую рубашку. Он был в квартире один. Приехала помощница с ключами, первая скорая не нашла проблем, вторая увезла его в больницу в экстренном режиме. Вскоре пришло известие о смерти.

Иван Лебедев родился 6 апреля 1964 года. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу фортепиано. Стал одним из самых востребованных режиссеров монтажа современного российского кино. На его счету монтаж 48 фильмов и сериалов, среди которых «Небо. Самолет. Девушка», «Бумер», «О любви», «Все умрут, а я останусь», «Ледокол», «Аритмия», «Содержанки», «Беспринципные», «Снегирь» и «Убойный отпуск».

В 2024 году Лебедев получил «Золотого орла» за ленту «Снегирь», а в 2025-м — «Нику» за картину «Кончится лето». Как актер он снялся в четырех фильмах.

Ранее Малахов раскрыл детали смерти Соседова и указал на промедление скорой.