О том, как поддержать ребенка на пути от детского сада до вуза и не испортить отношения в семье, интернет-изданию «Ямал-Медиа» рассказала воспитавшая 29 детей жительница Салехарда Валентина Колесник вместе с психологами и телеведущей Туттой Ларсен.

Валентина Колесник, вырастившая 10 родных и 19 приемных ребят, признается: учеба остается самой сложной темой в родительстве. По ее опыту, не стоит ждать от каждого ребенка пятерок — гораздо важнее принять его таким, какой он есть. Одним детям учебники в радость, а тем, кто попал в семью из трудной среды, нужно время и терпение. Чтобы помочь ребятам найти себя, мама присматривается даже к их играм: увлечение автосимуляторами подсказывает дорогу в автомеханики, а любовь к готовке — в повара. Среди ее старших детей уже есть врачи, педагоги, юристы и специалисты по туризму, но главное правило в доме — не давить, а спокойно обсуждать плюсы и минусы любого выбора.

Психологи и педагоги добавляют к этому опыту конкретные подсказки для каждого возраста:

Детский сад. Доктор психологических наук Любовь Григорович в беседе с агентством «Москва» советует заранее прогуляться с малышом вокруг садика и рассказать, чем там живут дети. На привыкание уходит два-три месяца, и в это время важно не заражать ребенка собственной тревогой.

Начальная школа. Доцент МГПУ Альбина Гильяно рекомендует убирать со стола все лишнее и не решать задачи за первоклассника, чтобы не лишать его веры в себя. При этом подход нужен индивидуальный: телеведущая Тутта Ларсен рассказала «Газете.Ru», что ее старшему сыну для уроков требовалось присутствие взрослого, дочь справлялась сама, а младший сын лучше концентрировался на продленке.

Выпускные экзамены. Семейный психотерапевт Елена Чеботарева напоминает: страх перед ЕГЭ часто рождается из страха разочаровать родителей. Подростку важно знать, что его любят при любых баллах, а директор московской «Школы в Некрасовке» Майя Булаева в разговоре с «Объясняем.рф» советует разбивать подготовку на понятные шаги и не забывать про сон и отдых.

Выбор вуза. В «Родительском университете» МГПУ предлагают опираться на баланс желаний подростка, его способностей и реальной востребованности профессии, а в первые месяцы студенчества помочь разобраться, к кому обращаться по бытовым и учебным вопросам.

К слову, тема воспитания молодежи в этом году объединила на Ямале 150 ученых и практиков из России, Индии и Аргентины на открытой конференции «Полюс воспитания» в Салехарде.