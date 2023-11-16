Китайские строители ставят рекорды: аналитики разобрались, что им в этом помогает

В Новосибирске мост строят пятый год, а в Китае строителям хватает несколько суток для возведения новой конструкции, сообщает atas.info . Редакция провела исследование, что позволяет специалистам из КНР работать настолько быстро и эффективно.

Основная причина - приоритет строительства мостов для правительства. Регионы должны быть соединены, чтобы жителям было удобно добираться. Коме того, это положительно отражается на логистике, а значит, и экономике. Власти выделяют на строительство деньги. Также активно привлекают внешних и внутренних инвесторов. Бизнес заинтересован в финансовых вложениях, потому что открываются новые возможности развития.

Вторая причина - современная строительная техника, которую изготавливают в Китае.

«Самая удивительная из них — мостоукладчик SLJ900/32, получивший название «Железный монстр». Длина этой машины более 90 метров, высота 9 метров и 7,4 — ширина. Масса машины 580 тонн. При этом она может работать с бетонными блоками весом до 900 тонн».

Самым длинным мостом в Китае считается мост через пролив Пингтань, длина которого - 16,3 км. Его строили шесть лет, но и это считается очень маленьким сроком. На месте, где соорудили мост, есть особенные географические сложности. Изначально власти были уверены, что построить объект будет невозможно.

Возведение моста Сань Юань в Пекине можно считать мировым рекордом. Объект построили за 43 часа. Да, работы проводились и после этого времени, например, мост покрывали асфальтом, но поставить конструкции за такой промежуток времени - это уникальный факт.