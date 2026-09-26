«Призрак» появился на снимке из Музея блокады Ленинграда в Петербурге

Посетительница Музея блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге рассказала о необычном снимке, на котором, по ее мнению, появилось женское лицо. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Девушка по имени Наргиза переехала в Петербург из Алма-Аты. Во время посещения музея она фотографировала экспозицию, а уже после экскурсии стала просматривать сделанные кадры.

На одном из снимков посетительница заметила в стеклянной перегородке очертания, которые напомнили ей женское лицо. Наргиза вместе с друзьями пересмотрела остальные фотографии, однако установить, кто мог оказаться отраженным в стекле, не удалось.

По словам девушки, во время съемки рядом с ней не было человека, похожего на фигуру на фотографии. Она предположила, что на снимке могло появиться отражение бывшей владелицы одного из предметов экспозиции, среди которых представлены посуда, хлебные карточки и другие личные вещи блокадников. Доказательств этой версии нет.

Истории о предполагаемых призраках встречаются и за пределами России. В сентябре в британском графстве Кент на аукцион выставили паб The George Inn, известный рассказами о паранормальных явлениях.

Посетители заведения, расположенного в деревне Стеллинг-Миннис недалеко от Кентербери, на протяжении многих лет якобы слышали приглушенный стук копыт рядом со зданием. Некоторые местные жители связывают эти звуки с четырьмя рыцарями, которые в 1170 году убили архиепископа Томаса Бекета в Кентерберийском соборе.