Синяк или перелом? Травматолог предупредила об опасности мокрых листьев под ногами

Осенью тротуары и дорожки покрываются мокрой листвой, которая превращает привычный маршрут в полосу препятствий. Поскользнувшись на такой «подстилке», можно отделаться синяком, а можно получить перелом и надолго оказаться в больнице. Врач травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Авкопашвили рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие травмы чаще всего получают при падении на мокрые листья, кому особенно важно быть осторожным и в каких случаях нельзя откладывать обращение за медицинской помощью.

Мокрые листья делают дорожки скользкими, поэтому даже обычная прогулка осенью может закончиться травмой. По словам врача, чаще всего после таких падений люди получают ушибы мягких тканей, растяжения связок, вывихи и переломы. Многое зависит от того, как именно человек приземлился. При падении на вытянутую руку можно повредить кости запястья и предплечья. Если удар пришелся на бок, возрастает риск травмы плеча, ребер и тазобедренной области. А падение с ударом головой может привести к сотрясению мозга или другим черепно-мозговым травмам.

«Тяжесть повреждения зависит от высоты падения, положения тела, возраста и состояния костной ткани», — объяснила Авкопашвили.

Особенно серьезными последствия осенних падений могут оказаться для людей старшего возраста. С годами плотность костной ткани может снижаться, равновесие — ухудшаться, а восстановление после травм — замедляться.

«Даже падение с высоты собственного роста способно привести к перелому шейки бедра, позвонков, лучевой кости или травме головы», — предупредила травматолог.

При этом повреждение не всегда удается распознать сразу. Боль после перелома иногда нарастает постепенно, а отек и кровоподтек становятся заметнее спустя время. Не сразу могут проявиться и симптомы внутричерепной травмы после удара головой. Особую осторожность следует проявлять, если пожилой человек ударился головой и принимает препараты, влияющие на свертываемость крови. Даже при хорошем самочувствии ему необходима срочная медицинская оценка.

Не стоит ждать, что травма пройдет сама, если после падения появилась сильная или нарастающая боль, выраженный отек, деформация конечности, онемение, невозможно опереться на ногу или двигать рукой. В таких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью.

«При потере сознания, спутанности сознания, судорогах, повторной рвоте, сильной головной боли, слабости в конечностях, нарушении речи или дыхания нужно срочно вызывать скорую помощь по номеру 112. Если есть подозрение на травму позвоночника или шейки бедра, не пытайтесь самостоятельно перемещать пострадавшего — дождитесь медиков», — заключила травматолог.

Автоэксперт Дмитрий Славнов предупредил, что первые минуты осеннего дождя — самые опасные: на асфальте смешиваются вода, масляные следы и продукты сгорания, из-за чего машину может занести, а во дворах скользким слоем становятся опавшие листья.