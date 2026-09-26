Не COVID и не грипп: что известно о загадочном заболевании на Украине
Лента.ру: на Украине зафиксировали похожую на COVID инфекцию с температурой
На Украине сообщили о распространении инфекции, которую пока не удается сразу определить как COVID-19 или грипп. Об этом сообщает Лента.ру.
По данным публикации, среди первых симптомов заболевания отмечаются повышенная температура, сильная заложенность носа и слабость. Позже у заболевших может появляться кашель.
При этом конкретный возбудитель инфекции в сообщении не называется. Также не приводятся данные о количестве заболевших и результатах лабораторных исследований.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о прогнозируемом пике заболеваемости гриппом в России в текущем эпидемиологическом сезоне. По ее словам, в зависимости от активности различных типов вирусов он может прийтись на последнюю декаду декабря.
В Роспотребнадзоре также напомнили о важности вакцинации против гриппа. В первую очередь пройти прививку рекомендовали детям и пожилым людям.