Не COVID и не грипп: что известно о загадочном заболевании на Украине

На Украине сообщили о распространении инфекции, которую пока не удается сразу определить как COVID-19 или грипп. Об этом сообщает Лента.ру.

По данным публикации, среди первых симптомов заболевания отмечаются повышенная температура, сильная заложенность носа и слабость. Позже у заболевших может появляться кашель.

При этом конкретный возбудитель инфекции в сообщении не называется. Также не приводятся данные о количестве заболевших и результатах лабораторных исследований.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о прогнозируемом пике заболеваемости гриппом в России в текущем эпидемиологическом сезоне. По ее словам, в зависимости от активности различных типов вирусов он может прийтись на последнюю декаду декабря.

В Роспотребнадзоре также напомнили о важности вакцинации против гриппа. В первую очередь пройти прививку рекомендовали детям и пожилым людям.