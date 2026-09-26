Hongqi H5 обновили без повышения цены: что изменилось в китайском бизнес-седане

Обновленный бизнес-седан Hongqi H5 поступил в продажу у российских дилеров. Автомобиль получил ряд изменений в интерьере, при этом его ценовой подход для российского рынка не изменился. В пресс-службе ГК «АВТОДОМ» считают , что модель сможет сохранить позиции в своем ценовом сегменте.

Представители дилера отмечают, что прямых конкурентов у Hongqi H5 в заявленном сегменте немного. Среди автомобилей, которые используются в категории «Премиум» в такси, в компании называют BYD Han, Hongqi H9, LiXiang L7 и LiXiang L9.

Стоимость обновленного Hongqi H5 в России начинается от 4,48 млн руб. Габариты седана составляют 4 988 мм в длину, 1 875 мм в ширину и 1 470 мм в высоту. Колесная база достигает 2 920 мм.

Основные изменения коснулись салона. Вместо прежнего вертикального экрана диагональю 12,6 дюйма установлен горизонтальный дисплей мультимедийной системы размером 15,6 дюйма с разрешением 2.5K. Обновленная система работает на более производительном процессоре.

Селектор коробки передач перенесли на рулевую колонку. Благодаря этому на центральном тоннеле освободилось место для дополнительных ниш и беспроводной зарядки смартфона мощностью 50 Вт.

Цифровая приборная панель получила диагональ 10,25 дюйма. Она выполнена в минималистичном дизайне и не имеет отдельного козырька.

Силовая установка для российского рынка осталась прежней. Hongqi H5 оснащается 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л. с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Седан разгоняется до 100 км/ч за 7,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 230 км/ч.

Модель построена на переднеприводной платформе с независимой подвеской McPherson спереди и многорычажной конструкцией сзади.