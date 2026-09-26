«АвтоВАЗ» добавил новый цвет для LADA Vesta: седан и универсал стали бордовыми

«АвтоВАЗ» начал окрашивать автомобили семейства LADA Vesta в бордовый металлик «Фламенко». Этот оттенок ранее появился в цветовой гамме моделей Granta и Iskra. Расширение палитры подтвердили в пресс-службе автопроизводителя, пишет АН.

Теперь седан и универсал LADA Vesta доступны в семи основных цветах. Помимо «Фламенко», покупателям предлагают синий «Капитан», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина», золотисто-коричневый «Кориандр», белый «Ледниковый» и черный «Пантера».

Для моделей Vesta Cross и Vesta SW Cross также предусмотрен серый металлик «Тайфун». Эти версии отличаются увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом кузова.

Все оттенки с эффектом металлик доступны за дополнительную плату. Доплата за них составляет 20 тыс. руб. Белый и черный цвета предлагаются без увеличения стоимости автомобиля.

В «АвтоВАЗе» уточнили, что сейчас в цвет «Фламенко» на заводе окрашивают автомобили трех семейств — Vesta, Iskra и Granta.