Медведи идут к людям: охотник рассказал, почему звери покидают леса

ТАСС: охотник связал участившиеся выходы медведей с нехваткой корма в Сибири

Общество

Участившиеся выходы медведей к людям в Сибири могут быть связаны с изменением кормовой базы животных. Такое мнение ТАСС высказал шорский Улуг Кам и охотник Игорь Идимешев.

По его словам, причиной необычной активности медведей стали изменения природной среды, в том числе вырубки лесов и последующие пожары. Из-за этого животные могли лишиться части привычных источников пищи.

Идимешев отметил, что медведи особенно зависят от доступности корма перед зимней спячкой. В этот период животные активно питаются и создают запас энергии, необходимый для зимовки.

Охотник также рассказал о традициях шорцев, связанных с добычей медведя. По его словам, представители народа используют особое обращение «Улуг кижи», которое переводится как «великий человек». После охоты раньше проводились ритуалы, связанные с представлениями о душе животного.

По словам Идимешева, сейчас в Кузбассе также проводился соответствующий обряд. При этом сам охотник связывает происходящее прежде всего с изменениями в природной среде, а не с мистическими причинами.

По данным ТАСС, выходы медведей фиксируют в разных регионах Сибири. Одной из причин называют слабый урожай кедрового ореха, который является важной частью кормовой базы животных. В Восточной Сибири звери приближались к школам, воинским частям и жилым домам.

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