Артист балета из Москвы не смог через суд добиться альтернативной службы вместо армии

Московский суд отказал артисту балета Евгению в требовании заменить военную службу по призыву на альтернативную гражданскую службу. Решение военкомата, отказавшего ему в такой замене, осталось в силе, передает Лента.ру со ссылкой на «Осторожно, новости».

В 2025 году танцовщик обратился в военкомат Тверского района Москвы с заявлением о прохождении альтернативной службы. В качестве оснований он указал личные убеждения и профессиональную деятельность.

По словам артиста, творчеством он занимается с 11 лет, а к моменту обращения в военкомат окончил хореографическое училище. После отказа ведомства Евгений подал иск в суд.

В заявлении он утверждал, что каждый специалист должен заниматься своей профессией и что на сцене сможет принести больше пользы, чем в воинской части. Также артист связывал свою работу с поддержанием морального и патриотического духа военнослужащих и профилактикой посттравматического стрессового расстройства.

Суд не признал приведенные аргументы достаточными для замены военной службы на альтернативную гражданскую. Апелляционная инстанция также не изменила решение.

Сейчас Евгений работает в театре оперы и балета в Чувашии. В дальнейшем он может быть призван на срочную военную службу.