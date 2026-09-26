Артист балета из Москвы не смог через суд добиться альтернативной службы вместо армии

Суд отказал московскому танцовщику в замене срочной службы на гражданскую

Общество

Московский суд отказал артисту балета Евгению в требовании заменить военную службу по призыву на альтернативную гражданскую службу. Решение военкомата, отказавшего ему в такой замене, осталось в силе, передает Лента.ру со ссылкой на «Осторожно, новости».

В 2025 году танцовщик обратился в военкомат Тверского района Москвы с заявлением о прохождении альтернативной службы. В качестве оснований он указал личные убеждения и профессиональную деятельность.

По словам артиста, творчеством он занимается с 11 лет, а к моменту обращения в военкомат окончил хореографическое училище. После отказа ведомства Евгений подал иск в суд.

В заявлении он утверждал, что каждый специалист должен заниматься своей профессией и что на сцене сможет принести больше пользы, чем в воинской части. Также артист связывал свою работу с поддержанием морального и патриотического духа военнослужащих и профилактикой посттравматического стрессового расстройства.

Суд не признал приведенные аргументы достаточными для замены военной службы на альтернативную гражданскую. Апелляционная инстанция также не изменила решение.

Сейчас Евгений работает в театре оперы и балета в Чувашии. В дальнейшем он может быть призван на срочную военную службу.

Читайте также

Игорь Брынцалов: «Будущее региона в наших руках»

Игорь Брынцалов: «Будущее региона в наших руках»

Каждая четвертая рабочая машина в России оказалась корпоративной

«Единая Россия» в Подмосковье подготовила около 4 тыс. наблюдателей на выборы

«Единая Россия» в Подмосковье подготовила около 4 тыс. наблюдателей на выборы

«Запугать Россию невозможно»: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

«Запугать Россию невозможно»: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

«Лошадь не обманешь»: психологи раскрыли удивительный эффект ипповенции

«Лошадь не обманешь»: психологи раскрыли удивительный эффект ипповенции

Кадыров приблизился к абсолютному результату на выборах, получив 99,85% голосов

Аневризма у родственников? Мужчинам предложили бесплатное обследование аорты

«Ребенок учится — должен доехать». В ГД предложили ввести бесплатный проезд для школьников

«Ребенок учится — должен доехать». В ГД предложили ввести бесплатный проезд для школьников

«Вернуть творческий подход». В школах Мексики запретят использование телефонов

«Вернуть творческий подход». В школах Мексики запретят использование телефонов

Хаос в квартире = когнитивная перегрузка: психолог раскрыла, как беспорядок влияет на психику

Хаос в квартире = когнитивная перегрузка: психолог раскрыла, как беспорядок влияет на психику

Чудо-гриб заполонил Подмосковье, но есть нельзя: чем грозит «лечение» мухоморами

Чудо-гриб заполонил Подмосковье, но есть нельзя: чем грозит «лечение» мухоморами

Регулярная ночная потливость может указывать на скрытые болезни

Регулярная ночная потливость может указывать на скрытые болезни

Добавьте mosregtoday.ru в избранное