Ferrari, Lamborghini и Nissan GT-R: в Сириусе соберут около 100 редких автомобилей

В «Сириус Автодроме» 26 сентября пройдет автомобильный фестиваль, на котором представят около 100 машин. В экспозицию войдут редкие и культовые модели, гоночные автомобили, спорткары и коллекционные экземпляры, пишет Лента.ру.

Одной из главных частей выставки станет экспозиция Ferrari. Гости смогут увидеть Testarossa, California, F8 Spider, гибридный 296 GTB 151 и F430.

Lamborghini представит внедорожник Urus Performante, гоночный Gallardo GT3 и трековую версию Huracan STO.

В числе других участников — Toyota Supra A80, Porsche 911 Targa 4 GTS и GT3, Mazda MX-5, Mercedes-AMG GT, Dodge RAM и Nissan GT-R. Отдельные экспозиции посвятят автомобилям Land Rover 1969–1990 годов выпуска и Jaguar XJS 1985 года. Также на площадке разместятся сообщества поклонников MINI и Mazda.

Отдельную зону займут автоспортивные команды. «Одержимые Моторспорт» покажут Nissan 350Z, а TEAMGARIS представит гоночные болиды Formula 4. Сочинская раллийная команда привезет Subaru Impreza GDB, участвующую в Кубке России по ралли, и Subaru Impreza GC для асфальтовых горных гонок.

На старт-финишной прямой разместят автомобили из автопарка автодрома, среди которых Ferrari 458 Italia, Lamborghini Huracan, BMW M5 CS и Porsche 911 Carrera S.

Помимо автомобильной программы, на фестивале будут работать музыкальные площадки, 17 развлекательных зон и фудкорт. Среди участников музыкальной программы заявлены DJ Мафон, COMIX ZONE, группа «ТакихНеТ», кавер-группа «Лето», JAMM COMMUNITY, барабанщик и DJ Леха Скор и шоу-оркестр «Вояж».