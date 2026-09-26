Волонтеры и спасатели разбирают завалы после атаки БПЛА на Ульяновск

ТАСС: в Ульяновске после атаки БПЛА усиливают поврежденный жилой дом

Общество

В Ульяновске продолжаются работы по устранению последствий атаки беспилотников, произошедшей 25 сентября. К разбору завалов и уборке территорий привлекли волонтеров, сотрудников муниципальных предприятий и курсантов колледжа гражданской защиты.Об этом пишет ТАСС.

Наиболее серьезно поврежденный многоквартирный дом очищают с использованием специальной техники. С фасада убирают элементы, которые могут представлять опасность из-за повреждений.

Городские спасатели совместно с подрядной организацией проводят очистку помещений. В подвале, а также на втором и третьем этажах здания установили 60 подпорных стоек. Они должны дополнительно укрепить конструкцию до проведения восстановительных работ.

26 сентября специалисты продолжили работы на четвертом этаже дома. Для жителей и сотрудников, занятых в восстановлении, в столовой второго корпуса 21-й гимназии организовали пункт питания.

По уточненным данным, в результате атаки беспилотников в Ульяновске пострадали 15 человек, среди них трое детей. По словам губернатора региона Алексея Русских, целью атаки было промышленное предприятие, которое получило повреждения.

Также повреждения затронули жилые дома и контактную сеть трамваев в северной части города. Во время отражения атаки над Ульяновском были сбиты десятки беспилотников.

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