Китайский водитель и российские туристы: подробности ДТП с 2 погибшими и 29 пострадавшими

Утром, 16 октября, стало известно, что туристический автобус, который направлялся из Китая в Уссурийск, вылетел в кювет . Инцидент произошел в Хасанском районе Приморья. Стали известны некоторые подробности происшествия, сообщает vostokmedia.com .

«В салоне находилось несколько групп российских туристов, которые вышли в Китае в рамках реализации безвизового соглашения — это три группы. Остальные — гости региона, которые ехали в Китай по визам. Поэтому невозможно говорить о том, что это — какая-то одна турфирма», - издание vostokmedia.com приводит слова главы агентства по туризму Приморья Арсения Крепского

К пострадавшим были направлены психологи МЧС России. Ранее приехали спасатели и медики, которые оказывали помощь людям. Согласно обновленным данным, два человека погибло, а десять получили травмы различной степени (позже эти данные были уточнены). Такие данные предоставили в агентстве по туризму Приморья. В автобусе находился 51 человек, из которых 48 – это туристы, а два – это сопровождающие. Известно, что водитель – гражданин КНР, он числится 51 человеком.

В настоящее время проводят исследования. Согласно предварительной версии, 50-летний водитель туристического автобуса выступает виновником ДТП. Он не справился с управлением и влетел в кювет. Возбуждено уголовное дело по причине нарушения правил дорожного движения и оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Издание проанализировало записи в социальных сетях. Выяснилось, что ранее многие пассажиры жаловались на то, как водители рейсов данной компании управляли транспортным средством.

«Когда мы прошли китайскую границу, стали садиться в автобус, между нашим автобусом и соседним решил вклиниться еще один. Он деловито въехал в наш автобус, снеся себе зеркало, а нам — дверь багажника»

«В общем, полгруппы кричит, автобус едет по низководному, китаец и ухом не повел»

«С тех пор я не люблю китайских водителей. В Китай ездила с 2010 года — и вот это был единственный раз на китайском автобусе и с китайским водителем. И такие приключения.»

На видео, которые были выложены после аварии, видно, как мимо проезжающие водители останавливались, чтобы оказать помощь. Сообщалось, что четыре человека находились в тяжелом состоянии. Автобус уже вытащили из кювета и поставили на колеса. Данные о пострадавших постоянно обновляются:

«После ДТП врачи Хасанской больницы оказали медицинскую помощь 29 пострадавшим, из них 5 человек находились в тяжелом состоянии. После оказания первой помощи госпитализировано 18 человек, в том числе один ребенок 16 лет»», — подчеркнули в Минздраве Приморья.

Девять пострадавших санавиация доставит во Владивостокскую краевую больницу.