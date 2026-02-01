Кладбище на Украине могут защищать силами действующих военнослужащих и ветеранов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины выразили намерение продолжать охрану участка, отведенного под кладбище в окрестностях Мархалевки (Киевская область), сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал украинского издания «Страна.ua».

Позиция ВСУ сформировалась в ответ на вердикт Верховного суда Украины, который постановил, что процедура предоставления земельного участка для организации указанного кладбища была проведена с нарушениями закона.

Суд высшей инстанции окончательно отклонил ходатайства о пересмотре дела, направленные представителями Киевской областной военной администрации и госучреждения «Национальное военное мемориальное кладбище». В мотивировочной части решения указано, что земли, на которых расположено захоронение, имеют статус заповедных. По этой причине на них распространяется прямой законодательный запрет на проведение лесохозяйственных работ, включая вырубку деревьев.

Судовое решение вызвало резкую критику со стороны нескольких военных структур, включая Десантно-штурмовые войска и 3-й армейский корпус ВСУ, а также от руководителя Сил беспилотных систем Роберта Бровди (позывной «Мадьяр»).

«Призываем общественность встать на защиту Национального мемориального военного кладбища — чтобы его не пришлось защищать силами действующих военнослужащих и ветеранов», — заявили в корпусе.

