Решили наплевать на память предков: Надпись на русском языке убрали с монумента «Родина-мать» в Киеве

В Киеве с монумента «Родина-мать» демонтировали русскоязычную надпись «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны». Инициатором выступило Министерство культуры Украины, назвавшее текст «пропагандистским».

Работы проводились на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Параллельно были убраны и другие русскоязычные тексты, сохранившиеся на стенах скульптурной галереи музейного комплекса с советских времен. В ведомстве пояснили, что музей последовательно отказывается от прежних трактовок событий войны и формирует «украинский, критический взгляд» на историческое наследие.

Ранее языковой омбудсмен Украины заявила об исчерпании потенциала украинизации.