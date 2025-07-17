Кладбище воинов СВО оказалось в запустении в Хабаровске

Кладбище воинов СВО оказалось в запустении в одном из районов Хабаровска, сообщило издание Argumenti.ru. В ситуацию вмешались сотрудники местной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что сотрудники мониторили социальные сети и обратили внимание на пост о неудовлетворительном состоянии кладбища, где погребены участники спецоперации. В ведомстве предоставили фото. Изначально возле могил не было благоустроенной дороги. В итоге в земле образовались колеи от автомобильных шин, куда затекала вода. После вмешательства прокуратуры участок дороги был засыпан скальной фракцией. Кроме того, специалисты обустроили водоотведение. Для работ привлекалась строительная техника.

По информации ведомства, непосредственно на территории кладбища также предстояло навести порядок. Специалисты благоустроили могилы, убрали мусор. В связи с изначальным состоянием территории прокуратура внесла представление главе городского поселения. Контроль над работами взял на себя орган местного самоуправления. Представители администрации заключили муниципальный контракт и разработали дорожную карту. Проблема, которая беспокоила многих местных жителей, теперь решена.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе раскрыли значение мистических пометок на кладбищенских памятниках.