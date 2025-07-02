В Кузбассе раскрыли значение мистических пометок на кладбищенских памятниках

Житель поселка Бабанаково в Кемеровской области обнаружил необычные пометки на кладбищенских памятниках. Как пишет VSE42.Ru , власти объяснили, с чем связаны обозначения.

На крестах, надгробиях и оградах появились цифры вроде 5/4 или 6,5/3,5, а также галочки и латинские буквы V. Мужчина, ухаживавший за могилами родственников, первым обратил внимание на эти отметки и поделился своими наблюдениями в соцсетях. Он предположил, что это связано с размерами оград, хотя некоторые пользователи стали говорить и о мистике.

В администрации отреагировали на публикацию. Чиновники разъяснили, что странные символы — часть масштабной инвентаризации кладбищ. Специалисты проводят детальную опись всех захоронений, фиксируя параметры памятников и оградок. Полученные данные затем наносятся на электронную карту кладбища. Учет позволяет создать единую базу данных и упорядочить информацию о захоронениях.

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