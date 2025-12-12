«Клетка» как памятник эпохи: сможет ли хрущевка в Электростали стать необычным музеем?

Местный житель Электростали выступил с инициативой превратить один из двух сохранившихся в городе домов серии К-7 — легендарной хрущевки — в тематический музей, сообщил REGIONS.

Серия К-7, детище архитектора Виталия Лагутенко, стала символом скоростного решения жилищного вопроса. За пестрый «клетчатый» фасад эти пятиэтажки получили в народе соответствующее прозвище — «клетки». Их строительство, хоть и было технологическим прорывом, имело обратную сторону: жильцы десятилетиями мирились с плохой звукоизоляцией, тесными кухнями и отсутствием балконов.

В Электростали две такие «клетки» еще стоят на северном участке улицы Пушкина. Большинство жильцов с нетерпением ждут расселения из ветхих зданий, срок которого уже близок. Идея же превратить один из домов в музей — это попытка увидеть в утилитарном строении важный исторический документ своей эпохи.

«Домов серии К-7 в Москве уже нет, а у нас пока есть. Может, есть смысл один из них после расселения не сносить, а сохранить в качестве музея ретроградостроительства? Слышал, что в Москве подобный музей хотят открыть в первой хрущевке СССР. Почему бы и нам не последовать их примеру?» — предлагает урбанист-любитель из Электростали Михаил Семенов.

