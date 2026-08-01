Климатолог предупредил, что россиян в ближайшие годы ожидает более «нервозная» и разбалансированная погода

Климатические изменения, происходящие в глобальном масштабе, будут все сильнее влиять на погодные условия в России. Как сообщил ТАСС климатолог, доцент кафедры океанологии Института наук о Земле Южного федерального университета (ЮФУ) Александр Иошпа, в перспективе погода на территории страны станет «более нервозной» — менее стабильной и предсказуемой.

Эксперт пояснил, что в последние годы на территории России уже фиксируется заметное учащение и усиление интенсивности ливневых дождей и гроз. Этот процесс, по его словам, обусловлен рядом естественных причин. Одной из ключевых является интенсивное испарение с поверхности земли и водоемов, вызванное общим потеплением. Нагретая атмосфера способна удерживать значительно больше водяного пара, чем холодная, что приводит к его накоплению и последующему выпадению в виде обильных осадков.

«Это связано с комплексом взаимосвязанных изменений в климатической системе. Изменения температуры воздуха меняют весь климатический режим страны, делая погоду более "нервозной" и разбалансированной с увеличенной амплитудой колебаний», — рассказал Иошпа.

Другим важным фактором становятся резкие контрасты между различными воздушными массами, приходящими на территорию страны. Их столкновение создает благоприятные условия для формирования конвективной кучево-дождевой облачности, которая характеризуется вертикальным развитием и часто сопровождается мощными ливнями, шквалистым ветром и грозами.

По словам Иошпы, именно это сочетание факторов — повышенная влажность атмосферы и температурные контрасты — и приводит к тому, что погодные явления становятся все более интенсивными и непредсказуемыми, что требует повышенного внимания со стороны метеорологических служб и готовности населения к возможным катаклизмам.

«У поверхности земли скапливается теплый и насыщенный влагой воздух, а на высоте сохраняются холодные слои атмосферы. Этот контраст порождает мощные восходящие потоки, которые "раскручивают" кучево-дождевые облака, делая ливни, шквалистый ветер и град более интенсивными», — рассказал Иошпа.

Ранее синоптик Леус рассказал, что 1 августа Москву накрыл антициклон «Олаф» с малооблачной погодой.