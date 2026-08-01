Дороже золота: уникальный минерал «Кольский ашкрофтин» ученые обнаружили в России

В российской минералогии произошло событие, которое привлекло внимание научного сообщества и специалистов в области геологии. Сотрудники Министерства науки и высшего образования РФ проинформировали РИА Новости о том, что на территории страны обнаружен ранее неизвестный миру минерал, получивший официальное наименование «Кольский ашкрофтин».

«Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал в Кировском руднике Хибинского массива», — говорится в сообщении.

Данная находка примечательна не только с академической точки зрения, но и своей рыночной стоимостью. Как уточнили представители ведомства, даже тонкий налет на горной породе оценивается в среднем в $145 за каждый миллиметр толщины. Эта цифра заметно превосходит расценки на золото, что делает кольский минерал потенциально востребованным не только в научных лабораториях, но и в коммерческой сфере.

Истинная ценность обнаруженного образца кроется в его уникальном химическом составе, который включает такие элементы, как кальций, марганец и фтор. Кроме того, кристаллическая решетка этой разновидности ашкрофтина относится к категории наиболее сложных минеральных структур, когда-либо описанных в мировой науке. По словам исследователей, это открытие может пролить свет на многие вопросы кристаллохимии и помочь лучше понять процессы формирования минералов в недрах Земли.

«В состав входит иттрий – редкоземельный элемент. Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры – иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле», — пояснили в министерстве.

По данным издания, традиционный (классический) ашкрофтин представляет собой розоватый, прозрачный, довольно хрупкий и исключительно редко встречающийся минерал из класса силикатов. Крупнейшее в мире месторождение таких кристаллов расположено в Гренландии, а менее значительные залежи были обнаружены в Канаде и Италии.

Российская же версия, которую назвали «Кольский ашкрофтин», по ряду характеристик отличается от зарубежных аналогов и теперь будет всесторонне изучаться специалистами для определения ее практической ценности и геологического происхождения.

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