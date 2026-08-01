Пенсия, индексация и вычеты: депутат Говырин рассказал, что положено работающим пенсионерам

Трудоустроенные пожилые граждане в России продолжают пользоваться целым рядом преференций, несмотря на свой официальный статус занятых. О том, какие именно льготы сохраняются за этой категорией населения, в интервью РИА Новости подробно рассказал депутат Государственной Думы Алексей Говырин, представляющий фракцию «Единая Россия».

«Работающий пенсионер в России сохраняет многие льготы, хотя их набор зависит от вида пенсии, возраста, региона, дохода и дополнительных статусов», — сказал Говырин.

В числе ключевых гарантий, по словам депутата, — право на оплачиваемые выходные для прохождения профилактических медицинских осмотров. Работник, получающий пенсию по старости или за выслугу лет, может единожды в год оформить два рабочих дня для посещения врачей, причем даты предварительно согласовываются с руководством организации. За сотрудником в этом случае сохраняется и рабочее место, и величина среднего заработка в полном объеме.

«Пенсионер по старости также вправе ежегодно получить до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты. Работодатель обязан предоставить их по письменному заявлению», — добавил Говырин.

Парламентарий также обратил внимание на ситуацию с пенсионными начислениями. Страховая пенсия, подчеркнул он, выплачивается независимо от факта трудоустройства. Более того, с 2025 года для работающих пенсионеров вновь проводится ежегодная августовская корректировка размера выплат с учетом страховых взносов, перечисленных работодателем за предшествующий год. Итоговая прибавка определяется размером официального дохода и количеством накопленных за отчетный период пенсионных баллов.

«После увольнения учитываются индексации, пропущенные в 2016–2024 годах, и увеличиваются ежемесячные выплаты. Социальная доплата до прожиточного минимума во время официальной работы обычно прекращается. Социальная пенсия по старости в период такой занятости тоже не выплачивается», — рассказал Говырин.

Налоговые послабления для работающих пожилых людей также остаются в силе. Как уточнил Говырин, трудоустройство не лишает граждан права на освобождение от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого типа — например, можно не платить за квартиру, жилой дом и гараж одновременно. В отношении земельных участков действует вычет, уменьшающий налогооблагаемую площадь на шесть соток. А вот по транспортному налогу единой федеральной льготы не предусмотрено — здесь решения принимают региональные власти.

Кроме того, официально трудоустроенный пенсионер, как и любой другой работающий гражданин, уплачивает налог на доходы физических лиц. Это, в свою очередь, открывает перед ним возможность получения налоговых вычетов на лечение, обучение, приобретение недвижимости и выплату процентов по ипотечным кредитам.

«С коммунальными платежами ситуация зависит от места проживания и дохода семьи. Общей федеральной скидки на всю квитанцию для всех пенсионеров нет. При высокой доле расходов на жилье можно оформить субсидию, причем в расчет войдут пенсия, зарплата и другие доходы семьи. Порог расходов, норматив площади и порядок расчета устанавливает субъект РФ», — пояснил он.

Депутат предупредил и об ограничениях. Компенсация взносов на капитальный ремонт, которая предоставляется собственникам жилья по достижении 70 и 80 лет, в большинстве случаев распространяется только на неработающих пенсионеров. Таким образом, официальная занятость зачастую исключает возможность получения этой меры социальной поддержки.

«Скидки на проезд, зубопротезирование, лекарства, телефон и отдельные коммунальные услуги зависят от региона либо дополнительного статуса, например инвалидности или звания ветерана. Полный набор льгот всегда проверяют по месту регистрации, виду пенсии и составу семьи», — подытожил политик.

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