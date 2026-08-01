Из рук губернатора — на передовую: как в Подмосковье чествовали героя специальной военной операции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил поручение президента Российской Федерации и лично вручил государственные награды военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции. Среди тех, кто был отмечен высокими знаками отличия, — Мурат Шогенов, являющийся членом Ассоциации ветеранов СВО Богородского городского округа, сообщил REGIONS.

По информации издания, лейтенант запаса удостоен медали «За храбрость» II степени. Как подчеркивается в наградных документах, этой почести он был удостоен за значительный личный вклад в успешное осуществление боевых задач, стоявших перед подразделением.

По данным издания, в настоящее время Мурат Шогенов не уходит в тень заслуженной славы и продолжает военную службу в составе легендарного отряда БАРС-10. Сейчас его боевой путь пролегает на запорожском направлении, где он несет обязанности стрелка и командира группы поста воздушного наблюдения, отслеживая обстановку и обеспечивая безопасность своих товарищей.

Полученная государственная награда стала закономерным и заслуженным признанием личного мужества этого воина. Она символизирует самоотверженность человека, который, несмотря на все сложности, остается верен присяге и продолжает с честью выполнять свой воинский долг непосредственно на передовой, защищая интересы Родины.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья доложил президенту РФ о поддержке бойцов СВО и их семей в регионе.