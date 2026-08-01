Антициклон «Олаф» накрывает столицу: чего ждать москвичам от 1 августа

В субботу, 1 августа, столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона, которому европейские синоптики дали имя «Олаф». Атмосферный гигант, протянувшийся с юго-западного направления, обеспечит москвичам и гостям города по-настоящему комфортную и устойчивую погоду. Ожидается, что небо будет преимущественно малооблачным, а вероятность выпадения осадков сведется к нулю, сообщил в канале на платформе «Макс» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По информации эксперта, главная особенность предстоящего дня — продолжение поступательного роста температуры воздуха.

По расчетам метеоролога, столбики термометров поднимутся на 3–4 градуса выше климатической нормы, характерной для этого времени года. Такая аномалия, впрочем, не станет рекордной, однако подарит жителям столицы возможность насладиться теплом и ясным небом без внезапных дождей и порывистого ветра. Сухая и по-летнему теплая погода сохранится на протяжении всего светового дня, создавая благоприятные условия для прогулок и отдыха на открытом воздухе.

«Температура воздуха +27…+29°, по области +25…+30°. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст., что немного выше нормы», — отметил синоптик Леус.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за сутки местами выпала четверть месячной нормы осадков.