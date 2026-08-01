«Историю важно не только знать»: депутаты и жители Химок обсудили значение Крещения Руси

В химкинском лицее №21 состоялась встреча, посвященная одному из ключевых событий отечественной истории — Крещению Руси в 988 году. Участники мероприятия обсудили, какое влияние исторический выбор князя Владимира оказал на развитие культуры, письменности, образования и государственности Древней Руси. Вместе с жителями округа в беседе принял участие муниципальный депутат Руслан Шаипов, который поддержал инициативу проведения просветительской встречи на площадке учебного заведения, сообщили в администрации округа.

Организаторы подробно рассказали гостям о предпосылках принятия христианства на Руси, о самом решении князя Владимира и о том, как этот шаг изменил ход развития страны. Особое внимание спикеры уделили последствиям Крещения: возникновению славянской письменности, расцвету храмового зодчества, появлению первых школ и формированию культурных традиций, которые сохраняются до сих пор.

«Историю важно не только знать, но и понимать. Такие встречи помогают увидеть связь между прошлым и настоящим, задуматься о ценностях, которые передаются через поколения», – отметил Руслан Шаипов.

Участники встречи также обсудили, насколько важно проводить подобные просветительские мероприятия для жителей разных поколений. Именно открытый диалог и живой обмен знаниями, по общему мнению, позволяют глубже осмыслить исторические события и передать их значимость молодежи.

«Программа “Успех V единстве поколений” помогает создавать пространство для разговора о важных страницах истории нашей страны. Молодёжь получает возможность глубже познакомиться с наследием России, а старшее поколение – поделиться опытом и знаниями», – отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

В Химках уже сложилась добрая традиция регулярно проводить встречи, приуроченные к памятным датам и знаковым событиям российского культурного наследия. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова, комментируя прошедшее мероприятие, подчеркнула, что именно такие форматы помогают поддерживать искренний интерес жителей к истории своей страны, делают ее понятной и близкой каждому. По ее мнению, диалог на площадках школ и общественных пространств — один из самых эффективных способов сохранить историческую память и воспитать у подрастающего поколения уважение к своим корням.

Ранее сообщалось, что Химки передали в зону СВО партию гуманитарной помощи.