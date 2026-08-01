Звездопад, затмения и красная Луна: астроном назвал главные даты августа 2026 года

Август 2026 года обещает стать настоящим праздником для всех любителей астрономии. Как сообщил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев, в последнем летнем месяце жителей Земли ждет сразу несколько впечатляющих небесных явлений: пик знаменитого метеорного потока Персеиды, солнечное и лунное затмения, а также так называемая красная Луна.

«Второго августа Меркурий будет находиться в максимальной западной элонгации 19 градусов. Это означает, что утром до восхода солнца его можно будет рассмотреть с помощью телескопа или даже бинокля», — рассказал собеседник.

Эксперт отметил, что ключевой датой месяца, как и в предыдущем году, остается 12 августа. Именно в этот день произойдет солнечное затмение, которое по астрономическим законам всегда совпадает с новолунием. Это означает, что ночью 12 августа лунный диск не будет подсвечивать небо, и земляне смогут наблюдать метеорный поток Персеиды в идеальных условиях — без помех от яркого света спутника. По словам специалиста, такая комбинация делает эту ночь самой благоприятной для наблюдения за падающими звездами.

Примерно через две недели после солнечного, 28 августа, состоится еще одно значимое событие — частное лунное затмение. В этот момент Луна частично погрузится в тень Земли и приобретет характерный красноватый оттенок, который в народе называют «кровавой Луной».

Алексеев подчеркнул, что оба затмения будут хорошо видны на территории России при условии ясной погоды, что делает предстоящий август особенно ценным для астрономов-любителей и всех, кто неравнодушен к завораживающим явлениям ночного неба.

«Так как лунное затмение всегда совпадает с полнолунием, то в эту же ночь можно будет наблюдать, как диск Луны приобретет особо глубокий красный цвет», — добавил астроном.

Ранее сообщалось, что в 2027 году случится аномалия: пять затмений вместо четырех.