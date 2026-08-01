Собака нашлась, тело — в лесу: стало известно о заочном аресте сожителя убитой модели из Подмосковья

Суд в Подмосковье вынес решение о заочном аресте мужчины, подозреваемого в убийстве своей сожительницы — участницы конкурса красоты «Миссис Россия-Вселенная 2017» Натальи Божук. Об этом свидетельствуют материалы судебного производства, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости. Ранее сообщалось, что предполагаемый преступник успел покинуть территорию РФ и был объявлен в международный розыск.

По данным издания, трагедия разыгралась в середине июля. Женщина перестала выходить на связь 17-го числа: в тот день она отправилась на прогулку со своей собакой в жилом комплексе «Ромашково» и бесследно исчезла. Спустя несколько дней, 22 июля, домашнего питомца обнаружили гуляющим в селе Ромашково, однако его хозяйки рядом не было. Обеспокоенные родственники и знакомые обратились за помощью к волонтерам и в правоохранительные органы. Поиски продолжались до среды, когда Следственный комитет по Московской области официально подтвердил: тело пропавшей женщины найдено в лесном массиве в районе Одинцова.

Как выяснили следователи, к гибели Божук причастен ее гражданский супруг, с которым она проживала совместно. В четверг судебная инстанция удовлетворила ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Основанием стали материалы уголовного дела, в которых фигурируют улики, указывающие на причастность подозреваемого к совершению особо тяжкого преступления. Поскольку он находится вне зоны досягаемости российского правосудия, решается вопрос о его экстрадиции и дальнейшем процессуальном статусе.

По информации агентства, Наталья Божук в 2017 году представляла Россию на международном конкурсе «Миссис Россия-Вселенная», где вошла в число финалисток. После завершения модельной карьеры она вела закрытый образ жизни, занималась семьей и воспитанием детей. Обстоятельства ее гибели продолжают устанавливаться.

Ранее сообщалось, что в Белграде убили и сбросили в реку в чемодане 27-летнюю россиянку Туркову — после часы жизни удалось восстановить благодаря камерам видеонаблюдения.