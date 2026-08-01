«Взяли на личный контроль»: глава Химок Инна Федотова встретилась с сотрудниками медучреждений

В поликлинике №2 городского округа Химки состоялась выездная администрация, в рамках которой глава муниципалитета Инна Федотова вместе с профильными заместителями и руководителями ключевых городских служб встретилась с коллективом медицинского учреждения. Все озвученные в ходе встречи обращения сотрудников были взяты руководителем муниципалитета под личный контроль, сообщила администрация округа.

По информации администрации, участники мероприятия активно задавали вопросы и делились собственными предложениями по совершенствованию различных сфер городской жизни. В центре внимания оказались темы здравоохранения, благоустройства общественных пространств, социальной поддержки населения, жилищно-коммунального хозяйства и другие направления, волнующие жителей округа. Открытый диалог позволяет руководству оперативно получать достоверную информацию о проблемах «из первых уст» и своевременно находить пути их решения.

«Жительница дома № 19 на улице Лавочкина обратилась по вопросу содержания МКД: необходимости ремонта входной группы, замены окон и напольного покрытия. Поручила профильным специалистам провести обследование дома, определить объем и подготовить дорожную карту. Часть работ будет выполнена в рамках текущего ремонта», – сказала глава Химок Инна Федотова.

В Химках подобные выездные встречи с сотрудниками медицинских учреждений, предприятий и организаций стали уже доброй традицией. Формат позволяет работникам экономить личное время и решать насущные вопросы без необходимости отрываться от профессиональной деятельности. За один вечер сотрудники могут получить квалифицированные разъяснения сразу от нескольких специалистов администрации, что делает такой способ взаимодействия максимально быстрым и удобным для всех сторон.

«Выездные администрации на территории медицинских учреждений — это очень удобный формат. Врачи и медсестры часто работают в напряженном графике, и у них не всегда есть возможность прийти на прием в администрацию. Мы услышали, что волнует коллектив поликлиники №2, и будем держать каждое обращение на контроле», – отметила депутат Химок Надежда Смирнова.

Выездные администрации, как отмечают в руководстве округа, позволяют не только оперативно реагировать на возникающие сложности, но и учитывать инициативы горожан при стратегическом планировании дальнейшего развития Химок. Обратная связь, полученная в ходе таких встреч, становится важным инструментом корректировки муниципальных программ и приоритетов.

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