Новолуние, затмение Солнца и парад планет состоятся 12 августа: чем опасен этот день

В середине августа ожидаются три астрономических явления, которые произойдут в один день. Новолуние, затмение Солнца и парад планет состоятся 12 августа. Нумеролог Евгения Белова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как они могут повлиять на россиян.

По ее словам, 12 августа станет самым астрологически напряженным днем года. Это будет день глобальной перезагрузки и высокого напряжения энергий, которые, при правильном их восприятии, могут творить чудеса. И дорога к этому дню была открыта еще 28-го июля, в день полнолуния, которое стало первым в новой эволюционной программе предстоящих полутора лет.

«Полнолуние было включено в главный аспект этого лета — противостояние Юпитера и Плутона. Полная Луна в Водолее оказалась в соединении с Плутоном и, противостоя соединению Солнца и Юпитера во Льве, открыла новый годовой цикл успеха во внешнем мире и счастья в личной жизни, сформировала судьбоносные сценарии, которые вначале будут идти через жестокий кризис и трансформацию целей и стратегий развития. 12 августа — крайняя точка их формирования, — сказала она.

Эксперт объяснила, что этот день станет судьбоносным не только для каждого человека, он будет важным для всей страны.

«Лев — это лидерство, власть, царственность, яркая индивидуальность, а Водолей — общество, народы, объединение. Таким образом, 12 августа может стать решающим днем для определения дальнейшего пути развития всей России, и яркие лидеры, при принятии правильных решений, могут сделать страну еще более великой», — считает Белова.

Однако, по ее мнению, в данной ситуации есть подводные камни: не все сумеют выдержать накал энергий этого дня.

«Скопление пяти планет в огненном знаке Льва (Солнце, Луна, Юпитер, Меркурий, Марс и Уран поблизости) создает взрывоопасную смесь мощи и страсти. Это вызов, который будет брошен всему миру, который вызовет противостояние воли и намерений. Его нужно будет достойно принять», — предупредила собеседница издания.

Специалист объяснила, что ресурс дня усилит поток Персеидов, сам по себе несущий невероятные энергетические заряды.

«В том случае, если сильный человек сумеет правильно загадать желания, если он направит эти энергии на созидание, то сорвет куш. Но если с энергиями не справиться, не принять их и не осмыслить, можно даже приобрести проблемы со здоровьем, как физическим, так и ментальным», — считает Белова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Нумеролог добавила, как избежать проблем обычным людям, которые не являются лидерами стран, руководителями крупных корпораций и творческими личностями, для которого такой заряд энергий — лишний поток вдохновения.

«Стоит провести 12 августа в спокойном, даже где-то ленивом ритме. Нельзя будет назначать важные встречи, переговоры, подписывать какие-либо документы, потому что это может иметь огромное значение для будущего, и не факт, что положительное. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу, посещать новые страны и города, в которых вы никогда не были. Нет смысла выяснять отношения: вместо поиска компромисса можно нарваться на серьезные „долгоиграющие“ конфликты», — сказала она.

Эксперт советует погулять 12 августа под звездным летним небом.

«Дайте энергиям Вселенной напитать вас силой и уверенностью в своем будущем. Почувствуйте себя частью огромного космоса, и тогда вы увидите, что он улыбнется вам удачей», — заключила собеседница издания.

Последние дни июля и первые числа августа принесут жителям Москвы и Подмосковья настоящее летнее тепло. В субботу и воскресенье воздух местами прогреется до +32 градусов, однако к концу выходных местами возможны кратковременные дожди и грозы. Подробным прогнозом поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.