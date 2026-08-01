«Это не НЛО, а просто ледяные иглы». Жители Финляндии массово сообщают о странном явлении

Финские наблюдатели зафиксировали необычное оптическое явление в воздушном пространстве страны. Как сообщает издание Iltalehti, свечение, появившееся над различными районами, вызвало удивление у очевидцев.

В материале говорится, что нестандартный световой эффект был замечен в нескольких населенных пунктах.

«Наблюдения проводились в разных частях страны, включая Оривеси, Сомеро и Нокиа», — отмечается в публикации.

Представитель финского метеорологического института Петри Хоппула пояснил, что увиденное, вероятнее всего, является атмосферным феноменом гало. Специалист пояснил, что подобная оптика возникает в результате преломления солнечных лучей в ледяных микрокристаллах, парящих в высоких слоях перистых облаков.

Ранее сообщалось о том, что ученые предложили искать сигналы пришельцев в новом диапазоне.