«Это не НЛО, а просто ледяные иглы». Жители Финляндии массово сообщают о странном явлении
Iltalehti: финны наблюдали световой эффект гало в небе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Финские наблюдатели зафиксировали необычное оптическое явление в воздушном пространстве страны. Как сообщает издание Iltalehti, свечение, появившееся над различными районами, вызвало удивление у очевидцев.
В материале говорится, что нестандартный световой эффект был замечен в нескольких населенных пунктах.
«Наблюдения проводились в разных частях страны, включая Оривеси, Сомеро и Нокиа», — отмечается в публикации.
Представитель финского метеорологического института Петри Хоппула пояснил, что увиденное, вероятнее всего, является атмосферным феноменом гало. Специалист пояснил, что подобная оптика возникает в результате преломления солнечных лучей в ледяных микрокристаллах, парящих в высоких слоях перистых облаков.
Ранее сообщалось о том, что ученые предложили искать сигналы пришельцев в новом диапазоне.