«Очередная циничная атака»: губернатор Балицкий сообщил о количестве раненых пассажиров после атаки ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале на платформе «Макс» проинформировал о трагическом инциденте, произошедшем на трассе между населенными пунктами Веселое и Днепрорудное. В районе села Малая Белозерка под удар беспилотного летательного аппарата попал пассажирский автобус, перевозивший сотрудников местного горно-обогатительного предприятия.

По словам главы региона, в салоне транспортного средства на момент происшествия находились 55 человек, включая водителя. Большинство из них возвращались домой после завершения рабочей смены. В результате вражеской атаки, как уточнил Балицкий, пострадали 12 пассажиров — все они получили травмы, различающиеся по степени тяжести. Двое раненых, состояние которых врачи оценивают как критическое, в настоящий момент подключены к аппаратам жизнеобеспечения в реанимационном отделении. Один из работников комбината, к сожалению, скончался. Руководитель области принес соболезнования семье и друзьям погибшего.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор Запорожской области.

Балицкий подчеркнул, что случившееся является еще одним доказательством намеренного террора против гражданского населения. По его убеждению, противник осознавал, что атакует именно пассажирский автобус с людьми, однако это не остановило его. Удар был нанесен прицельно по мирному транспорту, а не по военным объектам или инфраструктуре.

«Очередная циничная атака», — отметил Евгений Балицкий.

Региональные власти уже заявили, что все пострадавшие и семьи погибших получат необходимую поддержку — как материальную, так и медицинскую, а также психологическую. Правоохранительные органы фиксируют обстоятельства произошедшего. Официальные данные уточняются по мере поступления информации.

Ранее сообщалось, что четыре БПЛА ВСУ уничтожены на подлете к Москве в ночь на 1 августа.