Подозреваемый турок попал на видео: в Белграде убили и сбросили в реку в чемодане 27-летнюю россиянку

27-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова, работавшая барменом и моделью, прилетела в Белград 23 июля. Как позднее рассказала ее мать, девушка отправилась в Сербию, чтобы навестить подруг, которые уже два месяца жили в столице страны. Последний раз она выходила на связь с родными поздним вечером 25 июля: в сообщении она упомянула, что гуляет с подругами и собирается в ночной клуб. После этого связь прервалась, сообщил «КП-Петербург».

По данным издания, когда родственники и друзья перестали получать ответы, они забили тревогу. Тело Турковой обнаружили вечером 30 июля — его выловили из канала в белградском пригородном районе Падинска-Скела. Погибшая находилась внутри чемодана.

Правоохранительные органы Сербии оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин Турции, который пытался покинуть страну. Как сообщает сербское издание Kurir, девушка и ее предполагаемый убийца попали на камеры видеонаблюдения рано утром 26 июля.

«Убил девушку турок, с которым познакомилась Людмила. По камерам видно, что они заходят вместе к нему, и через два часа он вытаскивает чемодан, после чего скидывает его в реку», — сообщил источник «КП-Петербург».

По данным издания, на записи видно, как Людмила в топе и коротких шортах идет, держа подозреваемого за руку, в другой руке она сжимает телефон. Пара направилась в подъезд дома. Спустя время из здания вышел уже один мужчина — он волок за собой чемодан, в который, как предполагают правоохранители, было уложено тело погибшей.

«В СМИ Сербии стала расходиться версия, что Людмилу расчленили. Однако источники "КП-Петербург" утверждают, что тело якобы было целым», — указано в статье.

Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что обнаружение останков стало возможным благодаря служебной собаке по кличке Аки. Правоохранители продолжают расследование обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что москвич задержан по подозрению в убийстве и расчленении собственного отца.