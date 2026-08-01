1 августа — Всемирный день борьбы с раком легкого: онколог назвал специалистов, которые в зоне риска

Сотрудники предприятий, где трудовой процесс сопряжен с воздействием радона, асбеста и тяжелых металлов, обязаны проходить рентгенологическое исследование органов грудной клетки не реже одного раза в год. Такую рекомендацию в день Всемирного дня борьбы с раком легкого, который отмечается 1 августа, озвучил в интервью РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Иван Стилиди.

По словам эксперта, регулярное обследование легких позволяет выявить возможные патологические изменения на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Профессиональные риски, связанные с вдыханием опасных частиц и газов, существенно повышают вероятность развития злокачественных новообразований в дыхательной системе, поэтому своевременная диагностика становится критически важной мерой для сохранения здоровья и жизни работников таких отраслей.

«Люди, которые работают на вредных производствах, связанных с радоном, асбестом, тяжелыми металлами, должны проходить рентгенологическое исследование легких ежегодно», — сообщил Стилиди.

Специалист также подчеркнул, что современная онкологическая наука и практика достигли значительных успехов в борьбе с этим заболеванием. Сегодня врачи располагают широким арсеналом методов терапии — от высокоточных хирургических вмешательств до таргетных препаратов и иммунотерапии.

Благодаря этому, по словам Стилиди, медики действительно способны существенно продлевать жизнь пациентам с диагнозом «рак легкого», улучшая ее качество даже на поздних стадиях заболевания. Однако успешность лечения, как не раз подчеркивали специалисты, напрямую зависит от того, насколько рано болезнь была обнаружена, что делает регулярную диспансеризацию и профилактические осмотры важнейшим элементом онкологической безопасности населения.

«Но болезнь лучше предупредить, чем потом с ней бороться, в связи с чем важно своевременно проходить диспансеризацию и профосмотры», — заключил врач.

Ранее сообщалось, что онколог Стилиди назвал главную причину рака и способ спасти жизнь.