Техник 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки войск «Запад» с позывным Воган в ходе беседы с ТАСС поделился информацией о новой тактике противника. По его данным, украинские формирования начали использовать дроны самолетного типа с имитацией машущих крыльев, что делает их визуально похожими на птиц и существенно усложняет их своевременное обнаружение.

«Грубо говоря, летит птица, парит. Ты смотришь: "О, самолет!" <…> Потом раз - он крыльями замахал», — сказал Воган.

Военнослужащий также отметил, что активность вражеских беспилотников серьезно повлияла на логистику на линии боевого соприкосновения. Доставка боеприпасов и других грузов теперь осуществляется по многоступенчатой схеме.

По его данным, на первом этапе грузовики с грузами не приближаются к передовой ближе чем на 40 километров — дальнейшее продвижение крупной техники становится небезопасным даже при наличии сопровождения мобильными огневыми группами. Следующие 20 километров (от 40-й до 20-й зоны) грузы перегружают на менее габаритный транспорт — багги «Улан» и автомобили УАЗ («буханки»).

Завершающий этап, в 20-километровой зоне, по мнению военнослужащего, самый сложный: боеприпасы доставляются либо пешими группами, либо с использованием квадроциклов, что позволяет минимизировать потери и сохранить маневренность в условиях плотного контроля противником воздушного пространства. Такая поэтапная схема, по словам Вогана, вынужденная мера, продиктованная возросшей угрозой со стороны украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев вручил медаль бойцу БАРС-10 из Подмосковья Шогенову.