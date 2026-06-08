Клиническая смерть на глазах у матери: врачи спасли 15‑летнюю девочку

В Кузбассе 15-летняя школьница пережила клиническую смерть прямо на глазах у собственной матери, проинформировал в мессенджере министр здравоохранения региона Андрей Тарасов. Сердце девочки из Новокузнецка, по словам главы ведомства, внезапно остановилось без каких-либо видимых внешних причин, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мама подростка незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи. На вызов прибыла реанимационная бригада, которая, как рассказывает министр, застала юную пациентку уже без признаков жизни — бездыханной. Медики экстренно доставили девочку в областной центр — город Кемерово — к профильным кардиологам, уточняется в информации.

«Врач Леонид Карбач, фельдшер Елена Глущенко и медсестра Ольга Миллер немедленно начали бороться за жизнь ребенка, и после разряда дефибриллятора сердце наконец-то сделало свой первый самостоятельный удар спустя 4 долгих минуты тишины», — передает Тарасов.

В кемеровской клинике специалисты обнаружили у школьницы врожденную патологию сердечного ритма. Как выяснилось в ходе обследования, из-за сбоя в работе организма сердце девочки сокращалось слишком медленно — такое состояние, по словам врачей, не является нормой и несет прямую угрозу жизни.

Чтобы обезопасить пациентку от повторения критической ситуации в будущем, кардиохирурги провели операцию: они имплантировали в грудную клетку девочки специальный прибор — электрокардиостимулятор, который в случае остановки сердца автоматически запускает его работу. Кроме того, медики подобрали для школьницы необходимое медикаментозное лечение, сообщил Андрей Тарасов.

В настоящий момент юная жительница Новокузнецка уже выписана и находится дома. Ее жизни больше ничего не угрожает, подчеркнул министр здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть, вызванную обширным инфарктом.