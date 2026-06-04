Подмосковные врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть, вызванную обширным инфарктом

Бригада скорой помощи экстренно доставила пациента в Региональный сосудистый центр Дмитровской больницы: мужчина пожаловался на сильнейшую давящую боль за грудиной. Еще на дому медики сняли кардиограмму — диагноз оказался крайне серьезным: обширный инфаркт. Выяснилось, что артерия, питающая нижнюю стенку сердца, полностью перекрыта тромбом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ситуация резко ухудшилась на подъезде к приемному отделению: сердце пациента перешло в режим хаотических подергиваний, прекратилось дыхание, исчез пульс — наступила клиническая смерть. С каждой секундой мозг терял кислород.

К счастью, реанимационная бригада была готова к такому развитию событий и уже ждала у входа. Каталку с пациентом немедленно отправили в реанимационный зал, где врачи и медсестры начали слаженно действовать.

Один врач ритмично давил на грудную клетку, вручную проталкивая кровь к мозгу. Второй подключал аппарат искусственного дыхания. Медсестры готовили дефибриллятор и устанавливали катетер для экстренного введения лекарств. Только после 4-го электрического разряда на мониторе наконец побежала ровная линия нормального ритма. Сердце пациента не работало 25 мин.

Сразу после восстановления сердцебиения мужчину перевезли в операционную для удаления тромба. Рентгенхирург через небольшой прокол в бедренной артерии провел специальный инструмент к закупоренному сосуду. Затем миниатюрным баллончиком раздавил тромб и установил 2 стента — крошечных металлических пружинки, которые предотвращают повторное сужение артерии. Вся операция заняла всего 5,5 мин.

После хирургического вмешательства пациент провел 3 суток в глубоком медикаментозном сне. Врачи намеренно «выключили» сознание, чтобы минимизировать потребление кислорода и защитить мозг от последствий длительной остановки кровообращения.

Динамика выздоровления оказалась обнадеживающей: на 4-й день мужчина начал дышать самостоятельно, на 5-й день его перевели из реанимации в обычную палату, через 8 дней после клинической смерти пациента выписали домой для продолжения амбулаторного лечения — без каких‐либо неврологических нарушений.

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