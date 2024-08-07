Клиника Перми заплатит 87 тыс. рублей родителям за испытание на их детях вакцины

В социальной сети одной из частных клиник Перми появилось объявление о наборе желающих апробировать вакцину от COVID-19, сообщает properm.ru .

В экспериментальной программе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 11 лет, поэтому информация предоставлена для их родителей. Каждому участнику обещают заплатить 100 тысяч рублей. Из указанной суммы вычтут налоги. В итоге семья получит 87 тысяч рублей.

Вакцина зарегистрирована. Она успешно прошла исследования на нескольких категориях населения:

пожилых людях старше 60 лет;

подростках в возрасте от 12 до 17 лет.

Перед вакцинацией ребенка осмотрит доктор. Затем все время несовершеннолетний будет находиться под присмотром квалифицированных медиков. В палате разрешено также круглосуточно пребывать их родителям. Взрослых и детей обещают кормить за счет клиники.

Вакцину будут вводить дважды. Каждый раз алгоритм действий остается прежним: первичный осмотр, вакцинация, госпитализация и амбулаторные визиты. Клинические исследования одобрены Минздравом РФ. Первых пациентов ожидают в августе. Вторая волна вакцинации запланирована на сентябрь.

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