КМИС: в три раза выросла доля украинцев, согласных отдать территории ради мира

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование , как с 2022 года менялись ответы украинцев относительно важности сохранения государственных территорий. С мая 2023 года доля украинцев, которые согласны отказаться от территорий ради наступления мира, выросла в три раза — с 10 до 32%.

Аналитики КМИС в ходе социологических опросов постоянно задавали один вопрос. Имеет ли право Украина отказаться от своих территорий, если ей будет гарантировано прекращение военных действий. На протяжении двух лет украинцы отвечали преимущественно отрицательно. Доля ответов составляла около 10%.

Со временем тенденция стала постепенно меняться:

ноябрь 2023 года — 19%;

февраль 2024 года — 26%;

последний опрос — 32%.

Таким образом, число тех, кто не представлял возможным отказаться от территорий, за последний год сократилось на 29% — с 84% до 55%.

У украинцев также спрашивали, что должно произойти после завершения СВО, в частности, стоит ли участникам конфликта налаживать отношения. Результаты следующие:

73% опрошенных уверены, что между странами должна стоять таможня и действовать визы. Сотрудничество необходимо максимально сократить.

16% респондентов считают, что Украина и Россия не должны закрывать государственную границу и вводить какие-либо ограничения для ее пересечения.

1% украинцев, принявших участие в опросе, выступили за создание одного государства, в которое войдет Украина и Россия.

Опрошенным также предложили ответить на вопрос, с какой целью Россия объявила СВО. Результаты следующие:

46% считают, что с целью уничтожения украинской нации;

16% предполагают, что Россия хочет контролировать Украину;

5% уверены, что Россия стремится к денацификации и демилитаризации.

Данные опросов представлены среди той категории населения, которая допускает потерю территорий Украины.

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