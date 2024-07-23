Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Ивано-Дарьевка в ДНР.

Освобождение населенного пункта в ДНР позволило Армии России занять более выгодные позиции. Контроль над селом удалось установить благодаря слаженной работе подразделения «Южной» группировки войск.

Военнослужащие РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районе семи населенных пунктов, расположенных в ДНР. Потери ВСУ составили до 750 военнослужащих. ВС РФ уничтожили также технику, которую Украине регулярно передает НАТО.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», четыре 152-мм орудия Д-20, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30, две 105-мм гаубицы М119 производства США», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение любого населенного пункта Армией РФ позволяет обезопасить мирные города республики. Население страдает от постоянных атак противника. Некоторые населенные пункты имеют более важное стратегическое значение. В настоящее время ожесточенные бои ведутся в черте города Красногоровка.

Люди, которые смогли эвакуироваться из подконтрольных Украине населенных пунктов, сообщают о зверствах ВСУ. Украинские военные стреляют в беззащитных граждан, которые пытаются пересечь государственную границу РФ.

Ранее мы сообщали о последнем заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о том, что США ведут войну с Россией еще с 1948 года.