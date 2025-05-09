Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем телеграм-канале пожелала россиянам радостного и мирного Дня Победы.

Карин Кнайсль отметила, что визит в Россию в 2023 году многому ее научил. Она продолжает изучать и анализировать события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. В школьные годы экс-министр иностранных дел слышала разные истории о войне. В нынешнем году Кнайсль празднует День Победы в деревне, где установлен памятник погибшим воинам. На мемориал нанесено много имен павших защитников.

Автор поста отметила, что восхищается добрым отношением русских к захватчикам. По ее мнению, умение прощать и продолжать жить — особая сила. Бывший министр понимает, какие страдания пережили жители СССР. Она думает обо всех жертвах агрессии нацизма. С вторжением немецких танков столкнулись многие европейские страны.

«Я поражаюсь доброте русских по отношению к агрессорам. Ваша способность прощать и двигаться дальше иллюстрирует особую силу», — написала Карин Кнайсль.

Кнайсль высказала мнение, что каждого человека формирует география и история. Эти два фактора влияют на то, как гражданин оценивает прошлое своей страны, как ведет себя в настоящем.

Ранее сообщалось, что Путин с зарубежными лидерами произнес тост за Великую Победу.