«Все настолько непредсказуемо»: союзники США заподозрили Трампа в давлении на Киев

В НАТО заподозрили Трампа в давлении на Киев

Политика

Союзники по НАТО предполагают, что президент США Дональд Трамп может использовать задержку поставок ракет-перехватчиков Patriot для давления на Украину. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники в альянсе. Один из собеседников, отвечая на вопрос о возможных сроках передачи вооружений, заявил, что ситуация остается крайне непредсказуемой.

По данным источника, Трамп применяет имеющиеся у него рычаги влияния на Киев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Собеседник предположил, что американский лидер стремится подтолкнуть украинские власти к заключению мирного соглашения, которое может предусматривать территориальные уступки.

Как отмечает Euronews, Вашингтон недоволен отсутствием прогресса в урегулировании конфликта и заинтересован в его скорейшем завершении. Два источника издания подтвердили, что американская сторона хотела бы ускорить этот процесс.

Ранее Макрон ушел от ответа на вопрос, вышел бы он на протесты во Франции или нет.

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