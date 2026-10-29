«Все настолько непредсказуемо»: союзники США заподозрили Трампа в давлении на Киев

Союзники по НАТО предполагают, что президент США Дональд Трамп может использовать задержку поставок ракет-перехватчиков Patriot для давления на Украину. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники в альянсе. Один из собеседников, отвечая на вопрос о возможных сроках передачи вооружений, заявил, что ситуация остается крайне непредсказуемой.

По данным источника, Трамп применяет имеющиеся у него рычаги влияния на Киев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Собеседник предположил, что американский лидер стремится подтолкнуть украинские власти к заключению мирного соглашения, которое может предусматривать территориальные уступки.

Как отмечает Euronews, Вашингтон недоволен отсутствием прогресса в урегулировании конфликта и заинтересован в его скорейшем завершении. Два источника издания подтвердили, что американская сторона хотела бы ускорить этот процесс.

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