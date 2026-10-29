Парк передвижных блочно-модульных котельных в Подмосковье увеличится вдвое

В Подмосковье в два раза увеличат парк мобильных блочно-модульных котельных МОС АВС. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, парк будет увеличен с 20 до 40 котельных. Новые установки уже изготавливают на заводе ЕКС в Ленинградской области и на предприятии в Краснодарском крае. Котельные будут оснащены встроенными дизель-генераторами и смогут работать и на природном газе, и на дизельном топливе. Их можно будет использовать без отдельной доставки генератора. Ожидается, что новые котельные доставят в Подмосковье в начале ноября.

«Мы повышаем надежность системы теплоснабжения: модернизируем котельные и сети, обновляем оборудование, усиливаем контроль за состоянием инфраструктуры. Но параллельно должны быть готовы к нештатным ситуациям. Поэтому заранее прорабатываем действия на случай технологических сбоев: как быстро локализовать проблему, восстановить работу основного оборудования и на это время обеспечить потребителей резервным теплом», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.

Работа по модернизации коммунальных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме.