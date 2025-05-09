Путин с зарубежными лидерами поднял тост за Победу

В начале торжественного ужина, организованного в честь прибытия иностранных лидеров в Москву, Владимир Путин, президент Российской Федерации, произнес тост в честь тех, кто внес свой вклад в победу, а также за мир и дружбу с Россией. Об этом стало известно из сообщения ТАСС .

Путин акцентировал внимание на том, что Россия следует принципам справедливости и равенства, и призвал всех людей на планете заботиться о будущем своих детей.

Президент считает, что подобные методы гарантируют стабильность и безопасность для всех жителей нашей планеты на долгие годы.

Напомним, 6 мая Юрий Ушаков, занимающий должность помощника президента Российской Федерации, сообщил, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоится парад, на котором будут присутствовать 29 иностранных лидеров.

Позже стало известно, что в столицу России прибудут 27 глав государств. Отказались от участия президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел коронавирусом в тяжёлой форме, а второй не приедет из-за «внутренних причин» в своей стране.

Ранее стало известно, что Эстония, Литва и Латвия не разрешили самолету, на котором летел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пересекать их воздушное пространство. В связи с этим самолет изменил маршрут и полетел через Венгрию, Румынию, над Черным морем и Грузией, сев в Москве.