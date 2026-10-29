Голуби-«монахи» отметили пернатое новоселье под Солнечногорском

Общество

Фото: [Подмосковье сегодня/Ольга Антонова]

В деревне Мошницы на местной ферме завершили строительство просторного вольера для редких голубей породы крестовый монах. Как сообщает REGIONS, раньше из-за тесноты прежней голубятни увидеть этих птиц с необычным «монашеским» оперением посетители не могли, однако теперь доступ к пернатым новоселам официально открыт.

Как поделилась владелец агрокомплекса Лариса Демьяненко, разведение голубей для хозяйства — далеко не новое направление. Однако долгое время птицы оставались скрыты от глаз туристов исключительно из-за скромных габаритов старой голубятни. Переезд в современный вместительный вольер наконец позволил показать уникальных питомцев всем желающим.

Особенностями породы поделилась биолог Анастасия Зотина. По ее словам, крестовые монахи выгодно выделяются на фоне обычных городских птиц контрастной расцветкой и оригинальным перьевым хохолком на затылке. Основная часть тела у них кипенно-белая, тогда как голова, хвост и кончики крыльев окрашены в богатые темные, красные или желтые тона.

Затылочный перьевой хохол создает иллюзию настоящего монашеского капюшона, что и дало название породе. Второе слово в названии — «крестовый» — появилось благодаря характерному темному узору, который четко прорисовывается, когда птица полностью расправляет крылья в полете. В новом пространстве гости смогут без спешки рассмотреть детали их оперения и понаблюдать за повадками этих грациозных пернатых.

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Солнечногорск

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