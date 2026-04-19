«Девочки, вы не виноваты»: Маргарита Симоньян обратилась к женщинам, сражающимся с раком

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ выступила с обращением к женщинам, которым был поставлен диагноз «онкологическое заболевание», сообщило РИА Новости.

По информации издания, Маргарита Симоньян находится на лечении с сентября 2025 года. Речь идет о терапии в связи с диагностированным у нее онкологическим заболеванием груди — раком молочной железы. В своем обращении в эфире телеканала она отметила, что хочет подбодрить всех женщин, которые столкнулись с таким же заболеванием.

«Девочки, вы не виноваты. Вы ни в чем не виноваты», — сказала Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Симоньян подчеркнула, что важно бороться, доверять рекомендациям лечащих врачей и одновременно прислушиваться к собственному самочувствию. Она также отметила, что необходимо прилагать все возможные усилия для выздоровления. По утверждению главного редактора, у пациенток есть очень высокие шансы продолжить жить дальше — несмотря на тяжесть заболевания, вероятность благоприятного исхода, по ее мнению, остается значительной.

«А дальше как Господь распорядится: или даст эти шансы, или нет. Это уже не в нашей власти», — отметила Маргарита Симоньян.

